2020 QNB Finansbank çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Finansbank Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Banka işlemleri için bankaya gidecek vatandaşlar, bankaların yemek saatlerini, hafta içi mesai saatlerini ve hafta sonu mesaileri hakkında bilgi almak istiyor. QNB Finansbank çalışma saatleri merak edilen bankaların arasında yer alıyor. Peki Finansbank Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

ONB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri, hafta sonu çalışmıyor. Hafta içi 5 gün ise sabah 09.00 - 17:00 arası hizmet vermektedir. 12.30 ile 13.30 saatleri arası yemek saati olduğu için hizmet verilmiyor.