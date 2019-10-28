28.10.2019 - 16:23 |
2020 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor? 2020 Ramazan ayı başlangıcı
Ramazan ayı ne zaman sorusu müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2019 yılı içerisinde son iki aya yaklaşılırken bir taraftan da Ramazan ayının 2020 yılı içerisinde hangi aya denk geldiği araştırılıyor. Peki 2020 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı ne zaman sorusu müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı içinde yer alan orçu ibadeti nedeniyle müslümanlar tarafından ayrı bir öneme sahip. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı içerisinde müslümanlar gece imsak vaktinden önce yapacakları sahurun ardından akşam ezanı okunana kadar oruç tutacak. Peki 2020 Ramazan ayı ne zaman?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün