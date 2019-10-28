2020 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor? 2020 Ramazan ayı başlangıcı

Ramazan ayı ne zaman sorusu müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı içinde yer alan orçu ibadeti nedeniyle müslümanlar tarafından ayrı bir öneme sahip. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı içerisinde müslümanlar gece imsak vaktinden önce yapacakları sahurun ardından akşam ezanı okunana kadar oruç tutacak. Peki 2020 Ramazan ayı ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün