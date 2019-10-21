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21.10.2019 - 12:16 |

2020 Ramazan ne zaman? Bayram hangi gün?

İslam dininin inancına göre Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan ay olan Ramazan ayı büyük bir heyecanla bekleniyor. 11 ayın sultanı için sabırsızlanan müminler "2020 Ramazan ne zaman?" sorusunu sormaya başladı bile...

2020 Ramazan ne zaman? Bayram hangi gün?

 

Mübarek Ramazan ayı için bekleyiş sürüyor. İslam dinine gönül veren vatandaşlar bu hayırlı ayı özlemle beklerken zaman zaman ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay... 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 yılında Ramazan Bayramı;

24 Mayıs 2020 Pazar günü (1. Gün)
25 Mayıs 2020 Pazartesi günü (2. Gün)
26 Mayıs 2020 Salı günü (3. Gün)

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