2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı resmi tatil günleri
2020 yılı için geri sayım sürerken yeni yılda yer alan dini gün ve bayramların tarihleri de araştırılmaya başlandı. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramında 9 güne kadar uzayabilen tatilleri fırsat bilen vatandaşlar bu sürelerin tadını çıkarıyor. Peki 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacağız?
2020 yılı için geri sayım sürüyor. Kasım ayının bitmesine kısa bir süre kala vatandaşlar şimdiden 2020 yılı içerisinde yer alan resmi tatil günlerini araştırmayı sürdürüyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarında 9 güne kadar çıkabilen tatiller vesilesi ile bu süreyi aile ziyareti veya ekstra tatil fırsatı olarak gören vatandaşlar şimdiden 2020 yılı için planlarını hazırlamaya başladı. Peki 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE