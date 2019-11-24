2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 yılı resmi tatil günleri

2020 yılı için geri sayım sürüyor. Kasım ayının bitmesine kısa bir süre kala vatandaşlar şimdiden 2020 yılı içerisinde yer alan resmi tatil günlerini araştırmayı sürdürüyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramlarında 9 güne kadar çıkabilen tatiller vesilesi ile bu süreyi aile ziyareti veya ekstra tatil fırsatı olarak gören vatandaşlar şimdiden 2020 yılı için planlarını hazırlamaya başladı. Peki 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE