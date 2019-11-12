2020 resmi tatil günleri belli oldu! 2020 yılında kaç gün tatil yapacağız?
2020 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli ve dini bayramları kapsayan 2020 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacağımız belli oldu. Önüzdeki yıl bayram tatillerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle toplamda 12-13 günlük bir tatil vatandaşları bekliyor. İşte 2020 resmi tatil günleri...
2020 yılında kaç gün tatil yapacağımızı merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Şimdiden yaz tatili için erken rezarvasyon fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerini de ekstra tatil fırsatı olarak görüyor. Peki 2020 yılı içerisinde kaç gün tatil yapacağız?
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE