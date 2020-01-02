2020 Resmi tatil günleri belli oldu! Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman?
2020 yılının gelmesi ile birlikte yeni yıldaki resmi tatil günleri merak ediliyor. Peki 2020 yılında kaç gün tatil yapılacak? 2020 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte yeni yılda yapılacak resmi tatiller ve dini bayram tarihleri...
2020 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak'ta yapıldı. Yeni yılda yapılacak resmi tatil günleri de belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili hangi tarihlere denk geliyor? İşte 2020 resmi tatil günleri.
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE
2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ