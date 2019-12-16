2020 Resmi tatiller - 2020’de Toplam kaç gün resmi tatil var?

2020 Resmi tatiller listesini haberimizde derledik. 2020 Yılında toplan 15 tam gün resmi tatil olup, 3 gün yarım gün resmi tatil bulunuyor. Ramazan Bayramı arefisi, Kurban Bayramı arefesi ve 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yarım gün resmi tatil olacak. Peki vatandaşlar arasında merak konusu olan 2020 Resmi tatiller hangi günler? 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor? İşte 2020 Resmi tatil günleri...

2020 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı



23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi



24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün



25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün



26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün



15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü



30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi



31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün



01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün



02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün



03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün



30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı



28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün



29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı