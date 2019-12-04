MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri 2020 resmi tatiller... Tatil ne zaman?
ABONE OL
04.12.2019 - 14:21 |

2020 resmi tatiller... Tatil ne zaman?

2020 yılına artık bir aydan daha az bir süre kaldı. 2020 yılı için tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar resmi tatilleri özellikle de bayram tatillerini araştırıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...

2020 resmi tatiller... Tatil ne zaman?

 

2019'a veda etmeye hazırlanıyoruz. 2020 yılı için büyük bir heyecan var. Yeni yıl yeni umutlar yaratırken bir yandan da tatil günleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bayram tatillerini araştırarak önceden plan yapmaya çalışıyor. İşte 2020 resmi tatiller listesi...

2020 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Sıradaki Haber