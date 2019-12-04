2020 resmi tatiller... Tatil ne zaman?
2020 yılına artık bir aydan daha az bir süre kaldı. 2020 yılı için tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar resmi tatilleri özellikle de bayram tatillerini araştırıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...
2019'a veda etmeye hazırlanıyoruz. 2020 yılı için büyük bir heyecan var. Yeni yıl yeni umutlar yaratırken bir yandan da tatil günleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bayram tatillerini araştırarak önceden plan yapmaya çalışıyor. İşte 2020 resmi tatiller listesi...
2020 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
YILBAŞI - 1 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - 1 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 1. GÜN - 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI - 2. GÜN - 25 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI - 3. GÜN - 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI - 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE