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23.12.2019 - 16:39 |

2020 THY Müşteri Temsilcisine nasıl ulaşılır? THY müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? THY çağrı merkezi telefonu

Türkiye'nin önemli hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları müşteri hizmetleri telefon numarası en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. THY, yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde de çokça seyehat edilen hava yolu firmaları arasında sayılıyor. Bilet değişiklikleri, check-in işlemleri için THY çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

2020 THY Müşteri Temsilcisine nasıl ulaşılır? THY müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? THY çağrı merkezi telefonu

Türkiye'nin önemli hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları müşteri hizmetleri telefon numarası en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. THY, yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde de çokça seyehat edilen hava yolu firmaları arasında sayılıyor. Bilet değişiklikleri, check-in işlemleri için THY çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. THY direkt numarası? THY Kampanyaları? Yer alıyor? İşte THY hakkında merak edilenler...

THY müşteri hizmetleri telefon numarası kaç?

Türk Hava Yollarına, 7 gün 24 saat uçuş kuralları, bilet değişiklikleri, seyahatlerinizdeki soru ve önerileriniz için 444 0 849 ve 0850 333 0 849 numaralarından bilgi alabilirsiniz.

THY kampanyalar?

Türk Hava Yolları tüm kampanya ve fırsatları için internet sitesini ziyaret edebilir veya mobil uygulamalarından tüm detayları takip edebilirsiniz.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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