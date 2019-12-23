2020 Tivibu Müşteri Temsilcisine nasıl ulaşılır? Direkt numarası nedir? Kampanyalar nelerdir?

Tivibu kullanıcıların merak ettiği sorular arasında Tivibu Müşteri Temsilcisine nasıl ulaşılır? Direkt numarası nedir? Kampanyaları nelerdir? soruları yer alıyor.

Tivibu Hizmet Numaramı Nasıl Öğrenebilirim?

Tivibu internet hizmet numaranızı bilmiyorsanız Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası olarak 444 5 375 numaralı hattı arayarak ya da 0 212 306 10 00 numarasından ulaşabilirsiniz.

Tivibu kampanyalı paketleri nelerdir?

Tivibu Süper Paket İlk 3 Ay Bizden Kampanyası: Filmden diziye spordan belgesele dolu dolu TV keyfi Tivibu Süper Paket’te.

Tivibu Uydu Faturasız Mobil Kampanyası: Yeni gelenler müşterilerine sunduğu bu özel paketin fiyatı 14.90 TL.

Tivibu Mobil İndirim Kampanyası: Türk Telekom’un faturalı cep tarifesine gelene Tivibu ayda 15.90 TL.

Tivibu Net Fiyat Kampanyası, ise 19.90 TL’den başlayan fiyata müşterilerine sunuyor.

Tivibu Ne Zaman Kuruldu?

Türk Telekom tarafından sunulan dijital bir platform olan Tivibu, 2010 yılında yapılan veri akışı ile kurularak hizmete sunulmuştur.