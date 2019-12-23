2020 TTnet Müşteri Temsilcisine nasıl ulaşılır? Direkt numarası nedir? Kampanyalar nelerdir?

TTNET kullanıcıları internetle ilgili arıza veya şikayetlerle ilgili ya da fatura bilgilerine ulaşmak için müşteri hizmetleri numarasını merak ediyorlar. TTNET Müşteri Temsilcisine nasıl ulaşılır? Direkt numarası nedir? Kampanyalar nelerdir? Yer alıyor? İşte TTNET kullanıcılarının merak ettiği o soruların cevabı...

TTNET Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?

TTNET'E 444 1 444 numaralı müşteri hizmetlerinden Türk Telekom ile ilgili her konuda bilgi alabilir, bazı hizmetler için ön başvuruda bulunabilirsiniz.Bu numuaradan TTNET'e 7/24 saat ulaşabilirsiniz.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Ücretsiz mi?

Türk Telekom yani Ttnet müşteri hizmetlerine ulaşım sağladığınızda ek bir ücret ödemezsiniz. Sade mevcut tarifeniz üzerinden mevcut dakika ücreti ile ücretlendirilirsiniz.

Türk Telekom Kaça Kadar Açık?

TTNET hizmetleri veren Türk Telekom, hafta içi iş günlerinde sabah 8.30’da mesaiye başlamaktadır. 12.30 ila 13.30 arasında öğle yemeği molası veren Türk Telekom 17.30’a kadar mesaisine devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri Türk Telekom hizmet vermemektedir.