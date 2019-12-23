2020 Türk Telekom Müşteri Temsilcisine nasıl ulaşılır? Türk Telekom müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? Türk Telekom çağrı merkezi telefonu

Türk Telekom müşteri hizmetleri ile görüşmek için hangi numarayı aramak gerekir? Türk Telekom müşteri hizmetlerinden canlı destek almak istiyoruz. Peki, Türk Telekom müşteri hizmetlerine direkt bağlanma nasıl yapılır? Türk Telekom müşteri hizmetlerinin telefon numarası kaç?

Türk Telekom müşteri hizmetlerinin numarası kaç?

Türk Telekom müşteri hizmetleri 444 1 444 numaralı hattır. Bu numaradan Türk Telekom müşteri hizmetlerine ulaşarak tüm soru ve sorunlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz.

Türk Telekom müşteri hizmetleri ücretli mi?

444 1 444 nolu Telekom müşteri hizmetleri numarasını aradığınızda standart tarifeniz üzerinden ücretlendirilirsiniz.

Türk Telekom internet arızası numarası kaç?

Türk Telekom internet hizmetinizde arıza ve aksaklık meydana geldiğinde 444 5 444 numaralı Türk Telekom kurumsal müşteri hizmetlerine ulaşarak arıza kaydı ve onarım talebi oluşturabilirsiniz.