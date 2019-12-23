2020 Turkcell Müşteri Temsilcisine nasıl ulaşılır? Turkcell müşteri hizmetleri telefon numarası kaç? Turkcell çağrı merkezi telefonu

Türkiye'nin sayılı operatörlerinden olan Turkcell, müşterilerine müşteri hizmetleri ile de destek sunmaktadır. Turkcell müşteri hizmetlerine dair merak ettiğiniz soruların cevabını haberin detaylarında bulabilirsiniz.

TURKCELL İLETİŞİM MERKEZLERİ KAÇTA AÇILIYOR?

Turkcell hattınız üzerinden mobil işlemler yapmak istiyorsanız sabah 10:00 akşam 20:00 saatleri arasından Turkcell İletişim Merkezleri’ne giderek tüm işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.Gitme şansınız yoksa, 7/24 müşterilerine hizmet veren Turkcell Müşteri Hizmetleri ile de görüşme sağlayabilirsiniz. Mobil hattınızla alakalı birçok problemi bu şekilde de çözüme kavuşturabilirsiniz.

Güncel bilgiler için 'https://www.turkcell.com.tr/' adresinden ya da 0532 532 00 00'dan ulaşım yapabilirsiniz.

TURKCELL BAYİLERİ HAFTA SONU (CUMARTESİ-PAZAR) AÇIK MI?

Turkcell Bayileri hafta sonu, bayramlarda ve resmi tatillerde de hizmet vermektedir.