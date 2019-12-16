2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

210 Sabit, 5 motosiklet, 74 gezici ve 13 gezici traktör istasyonda görevli 3.500 çalışanı ile Türkiye'nin tamamında hizmet veren TÜVTÜRK'ün çalışma saatleri araç sahipleri tarafından sık sık kontrol ediyor. İşte "TÜVTÜRK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusunun cevabı...

ÇALIŞMA SAATLERİ

TÜVTÜRK, Pazar günleri hariç haftanın her günü 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TÜVTÜRK HAKKINDA

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti ile trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen, konusunda uzman bir kuruluştur. TÜVTÜRK'ün temel değerleri bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlüktür.

210 Sabit, 5 motosiklet, 74 gezici ve 13 gezici traktör istasyonda görevli 3.500 çalışanı ile Türkiye'nin tamamında hizmet veren TÜVTÜRK, yılda 9 milyonu aşkın aracın periyodik ve yola uygunluk muayenelerini, yaklaşık 4 milyon aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümünü gerçekleştirmektedir. Ücretsiz muayene tekrarları ve tespitlerle birlikte muayene sayısı 17 milyona erişmektedir.

TÜVTÜRK’ün tüm faaliyet alanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve operasyonları yine aynı Bakanlığın denetiminde yürütülmektedir. TÜVTÜRK, ayrıca TS EN ISO 17020 standartı uyarınca Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetlenmekte olup, bu standarta göre akredite edilmiş bulunmaktadır.

Araç Muayene İstasyonlarında verilen hizmetler

Periyodik Araç Muayenesi

Yola Elverişlilik Muayenesi

Tadilat Sonrası Muayene, Zorunlu Muayene

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü

Tespit



TÜVTÜRK'le Gelen Yenilikler

Türkiye karayollarının güvenliği için, ilk defa uluslararası normlara uygun kapsamda araç muayenesi

Uluslararası standartlarda eğitim almış, kalifiye eleman yetiştirilmesi

Araç kaynaklı trafik kazalarının azaltılması

Trafik güvenliğinin sağlanması, yeni standart muayene anlayışının oluşturulması için devlet birimleri ile iş birliği

Tespit

Ekonomi

Nitelikli iş gücüne geniş iş imkanı

Araç bakımını daha önemli hale getirerek yakıt tasarrufu sağlanması

Otomotiv sektöründe hem araç satış hem de servis sektöründe hareketlenme

Otomotiv Sektörü

Emniyetsiz ve kusurlu parçaların değiştirilmesi, yedek parça ve servis hizmeti pazarına hareket getirmektedir. İkinci el piyasasında TÜVTÜRK onaylı araçların değeri artmaktadır.

İstihdam – Eğitim

Muayene istasyonlarında yaklaşık 3.500 kişilik istihdam sağlanmaktadır. TÜVTÜRK İstasyonları'nda görev yapacak teknik personelin teknik eğitimiyle ilgili olarak MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'yle iş birliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında personelin “Araç Muayene Tekniği Eğitimi”nin teknik-teorik kısmında Türkiye'nin çeşitli illerinde belirlenen teknik liselerle iş birliği yapılacaktır. Bu sayede eğitim-sanayi ortaklığı sağlanarak, öğretmenlere yeni araç muayene sistemiyle ilgili bilgiler aktarılmaktadır.

Trafik Güvenliği

Araç muayenesinin belirli bir standarda kavuşması, araç kusurundan kaynaklanan trafik kazalarının azalmasına ve trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlar. Periyodik olarak bakımı yapılmış araçların performansının artmasıyla, yakıt sarfiyatı ve gürültü kirliliği azalır. Bakımlı araç sayısının artmasıyla, aracın ömrü uzamakta ve ikinci el değeri artmaktadır.

Devlet Gelirleri

Yapılan her muayeneden alınan bedelin önemli bir kısmı 20 yıl boyunca artan oranlarda devlet kasasına gelir olarak eklenecektir. İlk 3 yılda muayene ücretlerinden elde edilecek gelirin %30'u, takip eden 7 yılda gelirlerin %40'ı, son 10 yıllık işletim döneminde ise, araç muayene gelirlerinin %50'si devlete aktarılmaktadır.

Akreditasyon

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, muayene kuruluşlarının faaliyetini düzenleyen uluslararası bir standart olan TS EN ISO 17020’ye tabidir.

TS EN ISO 17020 Standardı, uluslararası muayene hizmeti vermek isteyen ve bu standarda uygun olarak dokümantasyon ve uygulamaları tam anlamıyla uygulayan muayene kuruluşlarını kapsayan bir standarttır.

TÜVTÜRK’ün tüm istasyonları ve faaliyetleri Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetlenmekte olup, şirketimiz temeli bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük olan bu standart uyarınca akredite edilmiştir.