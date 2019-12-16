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16.12.2019 - 15:24 |

2020 Vatan Bilgisayar çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Vatan Computer Mağazaları kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Vatan Bilgisayar mağazalarından alışveriş yapmak isteyenler, Vatan Bilgisayar çalışma saatlerini merak ediyor. Teknolojik aletlerin satıldığı Vatan Bilgisayar mağazaları saat kaçta açılıyor? Vatan Bilgisayar saat kaçta kapanıyor?

2020 Vatan Bilgisayar çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Vatan Computer Mağazaları kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Vatan Bilgisar hakkında merak edilenler...

• 1983 Türkiye’nin ilk Bilgisayar Mağazası Taksim-Elmadağ. Bilgisayar ve program satışı

• 1996 Perakendenin yanı sıra Olivetti ürünleri Türkiye tek dağıtıcılığı

• 2002 Türkiye’nin ilk Teknoloji Hiperstoru; Tüm teknoloji ürünlerinin satışı

• 2006 Dünyanın en büyük Teknoloji Marketi Ankara-Söğütözü 18,650 m2

• 2007 sonu 8 i Hiperstore 9 mağaza,

• 2008 sonu 11 i Hiperstore 12 mağaza,

• 2009 sonu 11 i Hiperstore 19 mağaza,

• 2010 sonu 16 sı Hiperstore 34 mağaza,

• 2011 sonu 26 sı Hiperstore 45 mağaza,

• 2012 sonu 45 i Hiperstore 64 mağaza,

• 2013 sonu 83 ü Hiperstore 45 ilde 100 mağaza,

• 2017 itibariyle 54 ilde 124 mağaza,

• 2019 itibariyle 54 ilde 142 mağaza 200.000 m2 kapalı alan, 107.400 m2 satış alanı ile hizmet vermektedir.

VATAN BİLGİSAYAR ÇALIŞMA SAATLERİ

• Mağazalarımız haftanın 7 günü 10:00 22:00 arasında hizmet vermektedir.

• Çağrı merkezimizden ( 0850 222 56 56 ) Haftaiçi 9:00 – 18:40 hafta sonu 10:00 17:00 saatleri arasında destek hizmeti, haftanın 7 günü 9:00 22:00 saatleri arasında satış yapılmaktadır.

• Vatanbilgisayar.com internet sitesinden 7 gün 24 saat satış hizmeti verilmektedir.

• Satış sonrası destek hafta içi : 09:00 – 18:40 hafta sonu: 09:00 – 16:00 arasında hizmet vermektedir ve satış sonrası destek ekibinde çalışan sayısı satış ekibinde çalışan sayısının % 20 si kadardır.

 

 

 

 

 

 

İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
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