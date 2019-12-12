2020 Yapı Kredi çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - YapıKredi Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Binlerce kişi bankalarda işlemlerde bulunuyor. Fatura yatırma, para çekme, hesap açma yoğun bir şekilde yapılan işlemler arasında yer alırken en çok ziyaret edilen bankalardan bir tanesi de Yapı Kredi oluyor. Bu nedenle Yapı Kredi'nin çalışma saatleri de zaman zaman yoğun çekilde aratılıyor. İşte detaylar...

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi bankası çalışma saatleri sabah dokuz (09.00) da açılıyor, öğle arası 12.30 ile 13.30 arası olmakta ve akşam kapanış saati ise on yedi de (17.00) kapanmaktadır.

YAPI KREDİ TARİHÇESİ

1944 yılında, Türkiye’nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla toplam 373,4 milyar TL konsolide aktif hacmi ile Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankasıdır. Banka, ‘‘Hizmette Sınır Yoktur’’ anlayışı, müşteri odaklılığı, yenilikçiliği ön planda tutan yaklaşımı, işine bağlı çalışanları ve finans sektörünün gelişimine olan katkısı ile Türkiye’nin en değerli 10 markasından biridir. Yapı Kredi bankalar arasında, toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerde 9,8% pazar payı ile 4. sırada olup, toplam nakdi kredilerde %9,2 pazar payına, toplam mevduatta ise özel bankalar arasında %16,1 pazar payına sahiptir.

Yapı Kredi, en güncel teknoloji, işine bağlı iş gücü grubu tarafından yürütülen iş modeli ve sorumlu bir büyüme sağlayan müşteri odaklı yaklaşımı ile oluşturduğu güçlü bilançosunun desteğiyle, kârlılıkta sınıfının en iyisi olarak hissedarlarına sürdürülebilir getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Yapı Kredi, sürdürülebilir ve kârlı büyümeyi destekleyen güçlü bir ortaklık yapısına sahiptir. Banka’nın %81,9 oranındaki hissesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'ye aittir. Koç Finansal Hizmetler, UniCredit ve Koç Grubu'nun eşit oranlı (%50-%50) bir ortaklığıdır. Kalan %18,1 oranındaki pay ise halka açıktır. Banka'nın halka açık olan hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Yapı Kredi, yurt içi ve yurt dışı bankacılık iştirakleri ile öncü bir finansal hizmet kuruluşudur. Yapı Kredi’nin bankacılık faaliyetleri perakende bankacılık (bireysel bankacılık, KOBİ bankacılığı ve kartlı ödeme sistemleri, özel bankacılık ve varlık yönetimi) ile kurumsal ve ticari bankacılık altında yürütülmektedir. Banka’nın operasyonları, portföy yönetimi, yatırım, finansal kiralama ve faktoring alanlarında faaliyet gösteren yurt içi iştirakleri ile Hollanda, Malta ve Azerbaycan’daki yurt dışı bankacılık iştirakleri tarafından desteklenmektedir.

Yapı Kredi, 2018 yıl sonu itibarıyla, Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan 854 şube ve 17.577 çalışanı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Yapı Kredi’nin ürün ve hizmetleri 4.330 ATM, yenilikçi internet bankacılığı, öncü mobil bankacılığı, 3 çağrı merkezi ve yaklaşık 551 bin POS terminalini içeren gelişmiş alternatif dağıtım kanallarından da sunulmaktadır. Toplam bankacılık işlemlerinin %96’sı şube dışı kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yapı Kredi, katma değer yaratan ürün ve hizmetlerde öncü konumunu korumaktadır. Banka, kredi kartı alanındaki 30 yıllık liderliğini kredi kartı alacak bakiyesine göre %20,7, POS cirosuna göre %19,3 ve kredi kartı adedine göre %17,8’lik pazar payı ile sürdürmektedir. Öte yandan, finansal kiralama (%20,7 pazar payı ile 1. sırada), faktoring (%16,7 pazar payı), yatırım fonları (%16,6 pazar payı ile 2. sırada) ve hisse senedi işlem hacmi (%11,1 pazar payı ile 1. sırada) alanlarında öncü konumdadır.