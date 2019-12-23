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23.12.2019 - 17:26 |

2020 Yapı Kredi Müşteri Temsilcisi'ne nasıl ulaşılır? Yapı Kredi Müşteri Temsilcisi telefon numarası kaç? Yapı Kredi çalışma saatleri

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi için müşteri hizmetleri ile görüşmek için hangi numarayı aranız gerekiyor? Peki, Yapı Kredi müşteri hizmetlerine direk bağlanma nasıl yapılır? Yapı Kredi müşteri hizmetlerinin telefon numarası kaç? Yapı Kredi çağrı merkezi telefonuna nasıl ulaşabiliriz? Tüm detaylar haberimizde...

2020 Yapı Kredi Müşteri Temsilcisi'ne nasıl ulaşılır? Yapı Kredi Müşteri Temsilcisi telefon numarası kaç? Yapı Kredi çalışma saatleri

Yapı Kredi müşteri temsilcisi ile iletişime geçmek için önce bankacılık ve kredi kartı işlemlerinden hangisini yapmak istediğinize göre işlem yapmalısınız. Bankanın farklı ürünler için hizmet veren operatörleri farklı olduğundan, telefon yapacağınız işlemler de farklıdır.

Yapı Kredi müşteri hizmetleri

Tüm bankacılık sorunlarınızla ilgili  0 850 222 0444 ya da 444 0 444 numaralı telefonlardan yardım alabilirsiniz. 

bir tanesini aramanız gerekiyor. Bankanın aramayı yanıtlayan sesli yanıt sisteminde sizi karşılayan ses kaydına yanıt olarak yapmanız gerekenleri aşağıda listeledik.

Yapı Kredi çalışma saatleri

Yapı Kredi çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

 

 

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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