Her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşında da biletlere yoğun bir rağbet var. Alınan biletler neredeyse ezbere biliniyor. 80 milyon lirayı kazanmak için bazı vatandaşlar 3'er 4'er tana bile alıyor. Peki yılbaşında 2020 Yılbaşı Milli Piyango ikramiyelerin dağılımı, bilet adetleri, ikramiye tutarları, ikramiye miktarları nasıl?

İKRAMİYELERİN DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi'nce 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİNDE 'ORTAK BİLET' DÖNEMİ

Yeni yıla günler kala büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinin heyecanı artarken, Milli Piyango İdaresi 31 Aralık'ta yapılacak çekilişle birlikte ilk defa onlarca kişinin bir bilette pay sahibi olabileceği "ortak bilet" uygulamasını başlattı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, eylül ayında Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle "ortak bilet" uygulamasının önünü açtı.

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, iştirakçilerin bilgi ve onayları dahilinde birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkan tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınabiliyor.

Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine, ortak bilet uygulamasının ilk defa Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi için başlatıldığını duyurarak, bu uygulamanın sanal ortamdaki yasal bahis siteleri üzerinden büyük montanlı satışlarda kullanıldığını söyledi.

Uçar, "Bir iş yerindeki çalışanlar 10, 20 ya da daha fazla kişi bir araya gelip ortak bilet alabilecek. Bunun için de eski usul biletin arkasını imzalamak yerine, sanal bayiden artık ortak bilet alınabilecek. Böylece, 20 kişi ortak 10 bilet alırsa daha az bilet ücreti ödeyerek, ikramiye kazanma şansı yükselmiş olacak. Çeyrek biletin 20 lira olduğu ortamda, bir kişi 10 ya da 5 liraya dahi ikramiye kazanma şansı elde edecek. Bu uygulama, şans oranını yükseltmek isteyenlere yönelik olacak." bilgisini verdi.

Uygulamanın yasal bahis siteleri üzerinden devreye girdiğini belirten Uçar, sanal bahis sitelerinin hazırladığı seçeneklere göre, 1, 10, 100 ya da 1000 biletlik bir paketten hisse alınabileceğini bildirdi. Uçar, ortak bilet uygulamasına girmek isteyenlerin, bir sanal bayiye T.C. kimlik ve banka hesap numarasıyla üye olması gerektiğine işaret ederek, "Bu yeni oyun formatında belki 100 biletlik bir desteye büyük ikramiye çıkacak. Böylece 80 milyar lira 100'e bölünecek ama daha az parayla şans oranı artmış olacak." dedi.

"İKRAMİYE DEVLET GARANTİSİ ALTINDA"

Birbirini tanıyan insanların ortak bilete girebileceği gibi, sanal bayiye üye ve birbirini hiç tanımayan insanların da aynı bilete hissedar olabileceğine dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:

"Klasik usulde biletin arkasına imza atarak ortak olunan dönemden, sanal bayiler aracığıyla 100 ve 1000 bilete ortak olma imkan getirmiş durumdayız. Bu imkan, ikramiye kazanma şansını da onlarca kat artırmış oluyor. Yılbaşında büyük ikramiyenin tam mı, yoksa çeyrek bilete mi çıktığı merak edilirken, artık ikramiye ortak bilete de çıkmış olabilecek. Normalde ikramiyenin çeyrek bilete çıkması ve 4 kişinin faydalanması beklenirken, artık bu biletten yüzlerce kişi faydalanmış olacak."

Uçar, bu uygulamada ikramiyenin ortak bilete çıkması halinde, ikramiye tutarının devlet garantisi altında yine sanal bayiler üzerinden ödeneceğini ifade ederek, "Basılı bilet sanal bayide duruyor. Bayi, parayı idareden alıp hissedarların banka hesabına çıkan ikramiyeyi bölüştürüyor. Bu sanal bayiler, Milli Piyango İdaresince onaylanmış yasal bahis ve şans oyunu siteleridir." diye konuştu.