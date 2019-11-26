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26.11.2019 - 16:49 |

2020 Yılında bekçi olmak isteyenlerin sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

2020 Yılına kısa bir zaman kala, bekçi adayları meraklanmaya başladı. Yeni yılda bekçi olmak isteyenlerin, girdiği mülakatlar için heyecan artıyor. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 Yılında bekçi olmak isteyenlerin sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. 2019 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarının sonuçları belli olduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz. Peki Bekçilik sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra bekçilik atamaları ne zaman yapılacak?

BEKÇİLİK ATAMALARI NASIL YAPILIYOR?

Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

 Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır

Kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculukE-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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