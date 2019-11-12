2020 Yılında EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belirlendi

Binlerca vatandaşı ilgilendiren 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' durumuna girenler, EYT açıklamalarını yakından takip ediyor. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı hakkında bilgi almak isteyenler, GOOGLE üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 'EYT haberleri' 'EYT çıkacak mı' EYT ne zaman çıkacak' EYT son gelişmeler' EYT açıklamaları arayışı sürüyor. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte EYT hakkında o önemli açıklama...

EYT ÇIKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında konuştu. Bir vatandaşın sorusu üzerine EYT hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce vatandaşın merakını giderdi. İşte EYT açıklaması...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

“Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" ifadelerini kullandı.