2020 Yılının Bekçi adayları meraklanıyor! 2019/1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?

2019 Yılında yazılı ve sözlü sınavlara katılım sağlayan bekçi adayları, sonuları öğrenmek için heyecanlanıyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlendirilecek bekçi adaylarının mülakat sonuçları için her geçen gün merak artıyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, bekçi adayları arayışını sürdürüyor. 'Bekçilik sözlü sınav sonuçları açıklandı mı', 'bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı' , bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak' soruları yoğun ilgi görüyor. İşte 2019 yılının 1. Dönem Bekçilik mülakat sınav sonuçları hakkında bilinenler...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik mülkaat sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2019 Yılının 1. Dönem mülakat sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz. Peki Bekçilik mülakat sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını nereden öğrenecek?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandığında sınava katılan adaylar, e -devlet sistemine giriş sağlayarak, bekçilik mülakat sonucunu öğrenebilir.