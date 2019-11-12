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12.11.2019 - 12:20 |

2020 YKS başvuruları ne zaman? Sınav hangi tarihte?

2020 yılı yaklaşıyor. Yeni yıl öğrenci ve devlet mamur adayları için yeni bir umut demek... Üniversite adayları bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, 2020 YKS ne zaman?

2020 YKS başvuruları ne zaman? Sınav hangi tarihte?

 

Her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yüz binlerce kişi katılıyor. Güzel bir üniversite için hayal kuranlar bir yıl boyunca hazırlık yapıyor. Üniversite adayları şu sıralar 2020 ÖSYM sınav takvimini merak ederek "2020 YKS ne zaman? Hangi tarihte?" diye sorguluyor.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Geçen YKS başvuruları 12 Şubat - 6 Mart tarihlerinde alınmaya başladı. Sınav ise 15-16 Tarihlerinde gerçekleşti. Bu yıl da YKS'nin aynı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

 

 

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