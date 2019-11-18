ÖSYM DUYURDU! YKS başvuru tarihleri ve üniversite sınav tarihleri yayımlandı! (TYT-AYT-YDT)

'YKS 2020' arayışında bulunan üniversite adayları için ÖSYM duyuru yayımladı. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavının tarihleri ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından duyuruldu. Yeni yılda üniversite sınavı tarihleri açıklandı. Peki bu yıl üniversite sınavı ne zaman uygulanacak? 2020 YKS ( TYT- AYT- YDT) sınavları ne zaman? İşte 2020 Üniversite sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...

2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

* 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir



* Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran

* Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihleri:

6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS sınav sonuçları, 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.