“2019 yılında yaşadıklarımız, 2020 yılına dair umutlarımızı artırıyor” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu’nun yeni yıl mesajı şöyle: “Çünkü 2019 bir kırılmanın yılıdır. 2019, ‘kibre’ karşı alçakgönüllülüğü, ‘kendisini ve yandaşlarını zengin kılmayı amaçlayana’ karşı hep birlikte üretmeyi ve paylaşmayı, ‘tahammülsüzlüğe’ karşı hoşgörüyü savunanların yılıdır. Bu sayededir ki 2019 yılında, martın sonunu bahar kıldık. Bu başarıyı, sadece CHP’nin başarısı olarak görmüyoruz. Bu başarı, ‘cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma’ hedefimiz doğrultusunda kurulmuş Millet İttifakı’nın ve tüm demokratların, vatanseverlerin başarısıdır. 31 Mart yerel seçimlerinde tercihlerimizi demokrasiden yana yaptık; bu sayede karamsarlığın yerini umut, tereddüttün yerini azim ve kararlılık aldı.”



“2020’de cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “2020, liyakate dayalı istihdam politikasını, şeffaflığı, kuvvetler ayrılığını, parlamenter demokrasiyi savunanların, erkek egemen şiddete boyun eğmeyen kadınların ve dayatmaları reddeden gençlerin demokratik taleplerinin yükseldiği; hak, hukuk ve adalet uğruna verdiğimiz mücadelenin kökleştiği bir yıl olacak. Çünkü 2020, ‘her şeyin güzel’ kılındığı 2019’un umut dolu devamıdır... İçinde bulunduğumuz koşullara rağmen ülkemizi en kısa sürede hak, hukuk ve adalet temelinde huzura kavuşturacağımızı biliyorum. İnanın; 2020’de her şey çok daha güzel olacak.”



