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01.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

2020’nin ilk konseri Finlandiyalı şeften

İstanbulluları klasik müzikle buluşturmaya devam eden İDSO DenizBank Konserleri 2020 yılının ilk konserini Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda verecek. Finlandiyalı orkestra şefi Leif Segerstam’ın idaresindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası solist Jonathan Kelly’e (obua) eşlik edecek.

2020’nin ilk konseri Finlandiyalı şeften

İDSO Müdürü Bülent Evcil “3 Ocak 2020 Cuma akşamı gerçekleştireceğimiz yeni yılın bu ilk konserinde tüm müzikseverleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda görmekten mutluluk duyacağız. Bu klasik müzik akşamını hep beraber yaşayalım” diyor. 

Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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