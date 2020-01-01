2020’nin ilk konseri Finlandiyalı şeften

İDSO Müdürü Bülent Evcil “3 Ocak 2020 Cuma akşamı gerçekleştireceğimiz yeni yılın bu ilk konserinde tüm müzikseverleri Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda görmekten mutluluk duyacağız. Bu klasik müzik akşamını hep beraber yaşayalım” diyor.