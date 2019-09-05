20'si yan yana öldü!

Kaza, dün gece Van-Bitlis karayolu üzerindeki Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Heybeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karayolunun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne Mehmet Ali Tekin yönetimindeki 01 CYS 21 plakalı TIR, çarptı. Kazada, Kemal ve Cemal Atlı kardeşlere ait 20'den fazla koyun telef oldu.
600 bin liralık vurgun! Sahte kuponlarla kandırmışlarMersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte kuponlar düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlenmişti.