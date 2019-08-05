211 filmi konusu ve başrol oyuncuları

211 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Nicolas Cage, Velizar Binev, Dwayne Cameron, Michael Rainey Jr. Amanda Cerny, Cory Hardrict, Sophie Skelton, Ori Pfeffer yer alıyor.

211 FİLMİ KONUSU

İsmini Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211'den alan aksiyon filmi, polis teşkilatı tarihindeki en uzun ve en kanlı gerçek hikayelerden birini esin kaynağı olarak alıyor. Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı erkeklerden oluşan korkusuz bir hırsız çetesinin giriştiği cüretkar bir banka soygununun ortasında kalır. Duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasız olan ikili nasıl hayatta kalacaktır?