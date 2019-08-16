22 ayrÄ± suÃ§tan aranÄ±yor, 48 yÄ±l hapis cezasÄ± var! BakÄ±n nerede yakalandÄ±

22 ayrÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve uyuÅŸturucu madde ticareti suÃ§undan hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ 48 yÄ±l 6 ay 10 gÃ¼n hapis ve 2 bin 400 lira para cezasÄ± bulunan A.A. (26) isimli kadÄ±n, Kent OrmanÄ±'nda mangal baÅŸÄ±nda yakalandÄ±.

KadÄ±nÄ±n hareketlerinden ÅŸÃ¼phelenen AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Aranan ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri kadÄ±nÄ± bir sÃ¼re takip etti. Kendilerini fark eden kadÄ±nÄ±n kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayan ekipler, suÃ§ makinesi kadÄ±na fÄ±rsat vermeden, A.A'yÄ± parmak arasÄ± terlikleriyle mangal baÅŸÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan A.A. emniyetteki ilk iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â