22 ayrÄ± suÃ§tan aranÄ±yor, 48 yÄ±l hapis cezasÄ± var! BakÄ±n nerede yakalandÄ±

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16.08.2019 - 19:30| Ä°HA

22 ayrÄ± suçtan aranÄ±yor, 48 yÄ±l hapis cezasÄ± var! BakÄ±n nerede yakalandÄ±

Bursa'da 22 ayrÄ± suÃ§tan hakkÄ±nda 48 yÄ±l hapis cezasÄ± bulunan kadÄ±n, parmak arasÄ± terlikleriyle mangal baÅŸÄ±nda yakalandÄ±.Â

22 ayrÄ± suçtan aranÄ±yor, 48 yÄ±l hapis cezasÄ± var! BakÄ±n nerede yakalandÄ±

22 ayrÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve uyuÅŸturucu madde ticareti suÃ§undan hakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ 48 yÄ±l 6 ay 10 gÃ¼n hapis ve 2 bin 400 lira para cezasÄ± bulunan A.A. (26) isimli kadÄ±n, Kent OrmanÄ±'nda mangal baÅŸÄ±nda yakalandÄ±.

KadÄ±nÄ±n hareketlerinden ÅŸÃ¼phelenen AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Aranan ÅžahÄ±slar BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri kadÄ±nÄ± bir sÃ¼re takip etti. Kendilerini fark eden kadÄ±nÄ±n kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayan ekipler, suÃ§ makinesi kadÄ±na fÄ±rsat vermeden, A.A'yÄ± parmak arasÄ± terlikleriyle mangal baÅŸÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan A.A. emniyetteki ilk iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â 

Pakistan'da camide patlamaPakistan'Ä±n güneybatÄ±sÄ±ndaki Ketta kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 20 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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