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27.07.2019 - 22:04| İHA

22 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, ağaca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

22 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza, Bigadiç ilçe merkezinde sabaha karşı meydana geldi. Ramazan Onur Ceylan idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dut ağacına çarptı. Kazada sürücü Ramazan Onur Ceylan (22) hayatını kaybetti, yanındaki Ali Rıza Sekmen (22) ise yaralandı.

22 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

Yaralı Ali Rıza Sekmen, 112 ambulansı ile Balıkesir Üniversitesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sekmen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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