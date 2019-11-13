22. yüzyıl ne zaman başlıyor ve bitiyor? Yüzyıl nedir, nasıl hesaplanır?

22. yüzyıl şimdiden merak konusu oldu. İnternet dünyasında günün merak edilen konuları arasında yer alan 22. yüzyıl ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...



22. YÜZYIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK?



22. yüzyıl, 1 Ocak 2101 tarihine başlayacak.

22. yüzyıl, 31 Aralık 2200 tarihinde bitecek.

YÜZYIL NEDİR?

Yüz yıl veya asır 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biter. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl yoktur. 0 başlangıç kabul edilir ve takip eden an 1. yıldır. Miladi Takvim 1 Ocak 1 tarihi ile başlar ve birinci yüzyılın son günü, 31 Aralık 100 yılıdır. İkinci yüzyılın başlangıcı 1 ocak 101 tarihidir.

YÜZYIL NASIL HESAPLANIR?



Bize verilen tarihin kaç basamaklı olduğuna bakarak basamak sayısına göre şu işlemlerin yapılması gerekir.

Basamak sayısı bir ya da iki ise o tarih 1. yüzyıla aittir.

Basamak sayısı üç ise yüzler basamağına 1 ilave edilir ve o tarihin hangi yüzyıla ait olduğu tespit edilir.

Basamak sayısı dört ise binler ve yüzler basamağı bir bütün olarak alınarak o sayıya bir ilave edilir ve o tarihin hangi yüzyıla ait olduğu tespit edilir.



