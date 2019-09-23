23.09.2019 - 08:06 |
23 Eylül On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak?
Milli Piyango İdare tarafından gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam yapılacak olan On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte 23 Eylül On Numara çekilişi hakkına merak edilenler...
Pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi için geri sayım başladı. 894. Haftasını yaşayacak olan On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Mersin, İstanbul, Tokat, Karaman illerine çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
MPİ tarafından gerçekleştirilen olan On Numara çekilişi bu akşam 21:15'te başlayacak.
16 EYLÜL 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONuÇLARI
"Işık Hadisesi"ni izlemek için akın ettilerTürkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi, 255 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve birkaç yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen "Işık Hadisesi"ni izlemek için Siirt'in Tillo ilçesine akın etti.