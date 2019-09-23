23 Eylül On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak?

Pazartesi akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi için geri sayım başladı. 894. Haftasını yaşayacak olan On Numara çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Mersin, İstanbul, Tokat, Karaman illerine çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ tarafından gerçekleştirilen olan On Numara çekilişi bu akşam 21:15'te başlayacak.

16 EYLÜL 2019 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONuÇLARI



