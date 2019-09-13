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13.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

24 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkeler ile dış temsilciliklere atanan 24 büyükelçiyi arayarak yeni görevlerini tebliği etti.

24 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı

Atanan büyükelçilerden 8’nin kadın olduğu görüldü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkeler ile dış temsilciliklere atanan 24 büyükelçiyi arayarak yeni görevlerini tebliği etti.

Atanan büyükelçilerden 8’nin kadın olduğu görüldü.Ataması yapılan isimler şöyle: Haldun Tekneci- Hanoi (Vietnam), Mehmet Metin Eker-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Togan Oral-Aşkabat (Türkmenistan), Mustafa Osman Turan-Dakka (Bangladeş), Rakibe Demet Şekercioğlu-Kolombo (Sri Lanka), Hasan Mehmet Sekizkök-Üsküp (Kuzey Makedonya), Mustafa Özcan-Minsk (Belarus), Suat Hayri Aka-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Süleyman İnan Özyıldız-Tallinn (Estonya), Ufuk Ekici-Nur Sultan (Kazakistan), İsmail Aramaz-Amman (Ürdün), Mehmet Erkan Aytun-Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti), Hasan Ulusoy-Brüksel (Belçika), Aylin Sekizkök-Sofya (Bulgaristan), Nuri Kaya Bakkalbaşı-Antananarivo (Madagaskar), Fatma Pihava Ünlü-San Jose (Costa Rica), Yeşim Kebapçıoğlu-Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti), Bengü Yiğitgüden-Port of Spain (Trinidad ve Tobago), Tolga Bermek-Banjul (Gambiya), Kemal Kaygısız-Encemine (Çad), Orhan Işık-Viyentiyan (Laos), Gülcan Akoğuz-Santiago (Şili), Nilüfer Erdem Kaygısız-Librevil (Gabon), Mahinur Özdemir Göktaş- Cezayir Büyükelçisi. Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika’da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı. 

E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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