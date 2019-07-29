MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem24. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?
29.07.2019 - 12:39

24. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

POMEM sıanv giriş yerleri ve tarihleri belli oldu. 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri mülakat giriş sınavı belgeleri internetten temin edilecek. Peki POMEM sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

24. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri Açıklandı.

24. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı”nın aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

LİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ

ÖNLİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ

 

Ayaş Yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldıAnkara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol yapım ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Markete gönderdi, kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

Markete gönderdi, kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kung Fu Cinayetleri filmi konusu ve başrol oyuncuları

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

24. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

24. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

Sıradaki Haber