27.07.2019 - 23:33
24.Dönem POMEM Mülakat sınavı ne zaman? Tarih belli oldu...
Polis Akademisi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 24.Dönem POMEM mülakat sınavı duyurusu yayımladı. POMEM adayları ise mülakatların ne zaman gerçekleşeceğini merak etmeye başladı. Polis Akademisi yayımladığı duyuruda POMEM mülakat sınavı için tarihi adaylara duyurdu. İşte sabırsızlıkla beklenilen o gün...
POMEM MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
24. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasını başarıyla geçen adayların Mülakat Sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların sınav giriş belgeleri sınav tarihinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.