24. dönem POMEM sonuçları açıklandı? Yedek planlama aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lisans ve önlisan adayları 24. dönem POMEM sınavına girdiler. Sınav sonrası on binlerce kişi sonuçlara odaklanmıştı. Dün Polis Akademisi sonuçları ilan etti. Kurumda şu açıklama yapıldı: 24.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN(LİSANS)

SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN(ÖNLİSANS)

Şimdi yedek palanlama adayları için heyecanlı bekleyiş başladı.

YEDEK PLANLAMA ADAYLARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi yedek planlama adayları sonuçları için net bir tarih vermezken şu duyuruda bulundu: "Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir."