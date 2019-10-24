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24.10.2019 - 11:43 |

24 Ekim Perşembe ' a 101 aktüel ' | İndirim kataloğu

A 101 marketlerinde 24 Ekim 2019 Perşembe günü indirim kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar, evlerinin ihtiyaçları için indirimli ürünleri incelemeye başladı. Peki Bugün a 101 aktüel ürünlerde neler var? İşte A 101 katalog haberimizde...

24 Ekim Perşembe ' a 101 aktüel ' | İndirim kataloğu

Alışverişte indirimleri yakından takip edenler, bugün A 101 kataloglarını incelemeye başladı. 24 Ekim 2019 Perşembe gününde A 101 marketlerinde 'Aldın Aldın' kampanyası var. Teknolojik ürünlerin de yer aldığı 'Aldın Aldın' kataloğunda, giyim, yiyecek, içecek, ev eşyaları mevcut. İşte 24 Ekim Perşembe günü A 101 aktüel ürünler...

A 101 AKTÜEL KATALOG

24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu










24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu
24 Ekim Perşembe a 101 aktüel | İndirim kataloğu


 

Sürücüleri şaşkına çeviren 3 saniyelik trafik ışıklarıEyüpsultan'dan Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren ve 3 saniye yeşil, 6 saniye kırmızı yanan trafik ışıkları sürücüleri şaşkına çeviriyor.
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