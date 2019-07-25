25.07.2019 - 17:49| AA
24 FETÖ'cünün cezası belli oldu!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerden 24'ü tutuklarken, 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Serbest bırakılanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldukları öğrenildi.
50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.