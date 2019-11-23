24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları | En güzel Öğretmenler Günü şiirleri
Öğretmenler Günü için artık saatler kaldı. Bu sene pazar gününe denk gelen 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden milyonlarca öğretmen için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Sizler de bu özel günde öğretmeninize en güzel dileklerinizi Öğretmenler Günü şiirleri ve en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ile iletebilirsiniz.
24 Kasım Öğretmenler Günü, bu sene pazar gününe denk geliyor. Yarın kutlanacak olan Öğretmenler Günü için en güzel şiirleri ve mesajları derledik.
Öğretmenler Günü Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanır. 24 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini' kabul etmiştir. Bugün öğretmenlere armağan edilmiş ve her yıl kutlanmaktadır.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
Hayatımda kıymetli izler bırakan, her hatamda büyüklüğü ile beni derinden etkileyen bir öğretmenim var. İyi ki varsınız…”
“Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
ÖĞRETMENİME
Bilgi demetleri sun, yine bana,
Yine yalçın dağlar ötesinden gel...
Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,
Yine altın çağlar ötesinden gel...
Aydınlığa giden sonsuz yollardan,
Tomurcuklar açan yeşil dallardan,
Bahçedeki taze, solmaz güllerden,
Baharlarla bağlar ötesinden gel...
Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,
Uzat maviliği şeffaf saraydan
Buketler dererek bize uzaydan,
Göklerden al tuğlar ötesinden gel.
Milletime doğan şafaklarla şen,
Şehitler yatağı topraklarla sen,
Irkıma şen veren bayraklarla sen
Tarihler, otağlar ötesinden gel...
Süleyman ÖZBEK
ÖĞRETMENİME
Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim,
Canım benim!
Seni ben pek
Çok severim.
Sen bir ana,
Sen bir baba,
Her şey oldun
Artık bana
Gözüm sende,
Gönlüm sende.
Okut, eğit
Beni sen de
Okut, öğret
Ve nihayet
Yurda yarar
Bir insan et!
Rakım ÇALAPALA