24 Kasım son depremler listesi! En son nerede deprem oldu?

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından birçok artçı sarsıntı da beraberinde yaşanıyor. Son olarak gece yarısı Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akçift mahallesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından ilerleyen saatlerde Van'ın Gevaş ilçesinde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Gece boyunca, Akdeniz, Marmara Denizi, Balıkesir, Kütahya, Şanlıurfa, Malatya gibi birçok ilde birçok deprem meydana geldi. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...

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