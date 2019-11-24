24.11.2019 - 10:12 |
24 Kasım son depremler listesi! En son nerede deprem oldu?
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Van'da gece yarısında 3,4 şiddetinde meydana gelen depremin ardından bir artçı sarsıntı yaşandı. Van'ın yanı sıra Marmara Denizi, Kütahya, Balıkesir ve Malatya'da da depremler yaşandı. İşte Türkiye'de yaşanan son depremler...
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından birçok artçı sarsıntı da beraberinde yaşanıyor. Son olarak gece yarısı Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akçift mahallesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından ilerleyen saatlerde Van'ın Gevaş ilçesinde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Gece boyunca, Akdeniz, Marmara Denizi, Balıkesir, Kütahya, Şanlıurfa, Malatya gibi birçok ilde birçok deprem meydana geldi. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...