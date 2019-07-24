24 Temmuz Sayısal loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden 21:15'te canlı yayınla açıklanacak. Çekiliş sonrasında kazandıran numaralar, MPİ adresi üzerinde yerini alacak.

20 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI





6 bilen kişi sayısı : 2

5 bilen kişi sayısı : 140

4 bilen kişi sayısı : 7.296

3 bilen kişi sayısı : 125.847

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 929.500,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.313,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 76,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,80 TL