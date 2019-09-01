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01.09.2019 - 13:04

25. Dönem POMEM Özel Harekat 500 kadın öğrenci alımı başvuruları ne zaman?

25. Dönem POMEM Özel Harekat başvuruları yakın zamanda başlayacak. Dün Polis Akademisi Başkanlığı bir duyuru geçerek 500 kadın öğrenci alımı yapılacağını belirtti. Şimdi gözler başvuru zamanlarında...

25. Dönem POMEM Özel Harekat 500 kadın öğrenci alımı başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi dün yaptığı açıklamada "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır." diye belirtti.

Duyuru sonrası büyük sevinç yaşayan adaylar şartları merak ederken bir yandan da başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT 500 KADIN ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı 25. Dönem POMEM Özel Harekat 500 kadın öğrenci alımı başvurularının tarihi hakkında henüz net tarihi geçmedi. Kurum adayları "Önbaşvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." şeklinde bilgilendirdi.

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