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25.10.2019 - 15:55 |

25 Ekim 2019 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 76. Hafta birincisi...

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi belli oldu. Fatih Ürek'in sunumu ile beş altın bileziği alabilmek için yarışan gelinler arasında haftanın finali yapıldı. Peki 25 Ekim 2019 Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

25 Ekim 2019 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 76. Hafta birincisi...

Kanal D'nin hafta içi her ekrana gelen eğlenceli yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi belli oldu. Fatih Ürek birinci olan ismi açıkladı...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 380. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu! Gelinim Mutfakta'nın 76. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu!

Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Aysel Açıkalın-Duygu Çınar ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden bileziklerin sahibi 70 puanla gelin Duygu oldu.

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdiBursa'nın İnegöl ilçesinde B.M.'nin (22) uyuşturucu madde aldıktan sonra kriz geçirdiği ileri sürüldü. Kaldırıma yatıp, kıvranan gencin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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