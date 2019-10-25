25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her cuma günü yayınlanan haftalık indirimli ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var. İşte merak edilen liste...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 EKİM 2019







