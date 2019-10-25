25.10.2019 - 10:08 |
25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM aktüel
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var. Her hafta farklı ürünlerde sürpriz indirimler yapan BİM, 25 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki, BİM aktüelde hangi ürünler indirimde? İşte 25 Ekim 2019 BİM aktüel ürünleri...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her cuma günü yayınlanan haftalık indirimli ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var. İşte merak edilen liste...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 EKİM 2019