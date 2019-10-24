BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 25 Ekim tarihinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan binlerce yeni üründe indirimli fiyatlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 25 Ekim tarihinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Portakal ve Nar sıkımına uygun Narenciye presi, Tefal Tava, Kahve Fincan Seti, Paşabahçe 6'lı çay bardağı, Pasta Servis Seti gibi birbirinden farklı evin ihtiyacı olabilecek olan ürünler yer alıyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 25 Ekim sabah saatlerinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak.





























