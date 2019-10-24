24.10.2019 - 12:17 |
BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ev ekonomisini düşünen ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta onlarca yeni ürün mağazalara geliyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satışa sunulmayacak olan bu ürünler 25 Ekim Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 25 Ekim tarihinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak olan binlerce yeni üründe indirimli fiyatlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 25 Ekim tarihinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Portakal ve Nar sıkımına uygun Narenciye presi, Tefal Tava, Kahve Fincan Seti, Paşabahçe 6'lı çay bardağı, Pasta Servis Seti gibi birbirinden farklı evin ihtiyacı olabilecek olan ürünler yer alıyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 25 Ekim sabah saatlerinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak.