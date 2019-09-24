25 Eylül Çarşamba hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir açıklamaları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların İzmir, Manisa, Aydın,Muğla ve Antalya çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), Antalya'nın İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İSTANBUL 17°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ANKARA 14°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 19°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı bekleniyor.