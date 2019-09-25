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25.09.2019 - 09:36 |

25 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, çekiliş için sabırsızlanıyor. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 1256. Haftasını yaşayacak olan Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta hangi numaralara kazandırdı?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21:15'te açıklanmaya başlayacak. Canlı çekiliş sonrasında Sayısal Loto sonuçları MPİ resmi internet sayfası ve haberimizde yerini alacak.

21 EYLÜL 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

25 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak

 

 

İstanbul'da inanılmaz anlar! Yanına yaklaşıp kadının elini tuttu ve...İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.
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