25 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. 1256. Haftasını yaşayacak olan Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta hangi numaralara kazandırdı?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21:15'te açıklanmaya başlayacak. Canlı çekiliş sonrasında Sayısal Loto sonuçları MPİ resmi internet sayfası ve haberimizde yerini alacak.

21 EYLÜL 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



