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26.09.2019 - 09:18 |

25 Eylül Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Dünkü gerçekleşen çekilişte 6 şanslı numarayı kimse bilemeyince 2. devir yaşandı. 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş cumartesi gününe devrederken büyük ikramiyenin 5 milyonu bulması bekleniyor.

25 Eylül Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir...

 

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün noter huzurunda gerçekleşen çekilişte 04-06-10-13-26-39 numaraları geldi. Fakat bu 6 numarayı tek kolonda yazan olmadı ve 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş cumartesi gününe devretti. Öte yandan 5 bilen 88 kişi is 5 bin 948 lira 50 kuruş kazandı.

25 Eylül Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 948 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 4 bin 464 kişi 88 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 84 bin 152 kişi ise 12 lira 40’ar kuruş ikramiye kazandı.

İstanbul’da cadde ve sokaklarda “drift” terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.
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