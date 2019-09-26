25 Eylül Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Dün noter huzurunda gerçekleşen çekilişte 04-06-10-13-26-39 numaraları geldi. Fakat bu 6 numarayı tek kolonda yazan olmadı ve 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş cumartesi gününe devretti. Öte yandan 5 bilen 88 kişi is 5 bin 948 lira 50 kuruş kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 948 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 4 bin 464 kişi 88 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 84 bin 152 kişi ise 12 lira 40’ar kuruş ikramiye kazandı.