MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem25 farklı noktada yangın kontrol altına alındı
18.09.2019 - 09:31 | | AA

25 farklı noktada yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

25 farklı noktada yangın kontrol altına alındı
25 farklı noktada yangın kontrol altına alındı
25 farklı noktada yangın kontrol altına alındı
25 farklı noktada yangın kontrol altına alındı
Haberin Tüm Fotoğrafları

İlçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde dün akşam saatlerinde 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de gelen 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi. Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol  altına alındı.

Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma  çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube  Müdürü Muzaffer Ketmen, yaklaşık 7-8 kilometrelik bir alandaki 25 farklı  noktadaki yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını belirten Ketmen,  yaklaşık 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü aktardı.

Ketmen, bölgede yer ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter ile soğutma  çalışmalarına geçildiğini açıkladı.

 

 

 

 

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Sıradaki Haber