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26.09.2019 - 11:08 |

25 Litre belgeseli fragmanı yayınlandı... Geleceğin İstanbul’unda olası bir susuzluğu ele alıyor

Geleceğin İstanbul’unda olası bir susuzluğu ele alan "25 Litre" belgeselinin fragmanı yayınlandı. Gökhan Özoğuz'un anlatımını üstlendiği 25 Litre Belgeseli pazar saat 23.45'te Kanal D'de olacak. İşte belgeselin fragmanı...

25 Litre belgeseli fragmanı yayınlandı... Geleceğin İstanbul’unda olası bir susuzluğu ele alıyor

25 Litre belgeseli, geleceğin İstanbul’unda olası bir susuzluğu ele alırken, günümüzde bu karanlık tabloyu değiştirmenin yollarını Gökhan Özoğuz rehberliğinde arıyor.

Her gün sadece 25 litre su ile yaşamak zorunda olduğunuzu düşünün. Su krizi, dünyanın en büyük metropollerini tehdit ediyor. 25 Litre belgeseli; geleceğin İstanbul’unda olası bir susuzluğu ele alırken, günümüzde bu karanlık tabloyu değiştirmenin yollarını Gökhan Özoğuz rehberliğinde arıyor.

Gökhan Özoğuz'un anlatımını üstlendiği 25 Litre Belgeseli pazar saat 23.45'te Kanal D'de! 

E-5’te TIR çilesi havadan görüntülendiPendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR'ların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar TIR'ların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki TIR kuyruğu havadan görüntülendi.
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