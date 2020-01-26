25 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı (MPİ 1291. hafta Sayısal Loto bilet, ikramiye sonuçları 6 bilen çıktı mı?)

Sayısal Loto 25 Ocak çekilişi kazanan numaraları açıklandı... Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı çekiliş sonucunda Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Peki Sayısal Loto sonuçlarına göre bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu, sonuçlara göre büyük ikramiye ne kadar oldu ve Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi ilimize isabet etti? İşte bu soruların cevapları ile 25 Ocak Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek ve biletinizin Sayısal Loto sonucunu sorgulamak için haberimize tıklayın. 25 Ocak Sayısal Loto sonuçları Milliyet.com.tr'de...



25 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



9, 10, 17, 22, 23, 26









SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇ SORGULAMA EKRANI



25 OCAK ÇEKİLİŞİNDE SAYISAL LOTO DEVRETTİ!

Sayısal Loto oyununun 1291'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 997 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 368'er lira, 4 bilen 7 bin 63 kişi 83'er lira ve 3 bilen 134 bin 113 kişi de 11 lira ikramiye kazandı.